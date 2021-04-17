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Происшествия

Браконьеру дали условный срок за охоту на краснокнижных алтайских кабарог

Жителя с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай осудили за незаконную охоту. Его действия причинили ущерб в размере свыше 12 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кабарга.
Кабарга.
Вячеслав Красилов, gorno-altaisk.info

Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина охотился на территории Белинского участка Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Разрешения на пребывание в заповеднике у него не было. Разрешения на добычу кабарги, медведя и зайца — тоже.

Мужчина установил 67 металлических петлей и отловил 7 особей краснокнижной кабарги, одного медведя и зайца. Эти действия причинили Российской Федерации ущерб в размере свыше 12 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, и лишение права заниматься охотой сроком на 2 года.

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