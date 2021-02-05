Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами

Тело Казбека Битарова обнаружили в его доме. Пресс-секретарь главы республики подтвердила «Подъёму», что родственник губернатора мертв.

«Это я могу подтвердить. А как это случилось, я не знаю», — сообщила Фатима Сабанова.

Битаров проходил подозреваемым по делу о ДТП с четырьмя погибшими, однако его не задержали. Инцидент произошел в середине декабря 2020 года.

Четыре человека погибли в аварии в Кабардино-Балкарии. Битаров на дорогом внедорожнике вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ, в которой находилась семья с двумя детьми.