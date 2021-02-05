Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами

В Северной Осетии обнаружили тело брата главы республики с огнестрельным ранением, сообщает Baza.

ДТП. Северная Осетия.
ДТП. Северная Осетия.
t.me/bazabazon.

Тело Казбека Битарова обнаружили в его доме. Пресс-секретарь главы республики подтвердила «Подъёму», что родственник губернатора мертв.

«Это я могу подтвердить. А как это случилось, я не знаю», — сообщила Фатима Сабанова.

Битаров проходил подозреваемым по делу о ДТП с четырьмя погибшими, однако его не задержали. Инцидент произошел в середине декабря 2020 года.

Четыре человека погибли в аварии в Кабардино-Балкарии. Битаров на дорогом внедорожнике вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ, в которой находилась семья с двумя детьми.

«Удар был такой силы, что все четверо, находившиеся в легковушке, погибли сразу. А сам Битаров серьезно не пострадал — спасла продвинутая система безопасности и большие габариты его машины», — сообщала ранее Baza.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость