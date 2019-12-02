«Брата не вернуть, но виновных нужно наказать»: барнаулец боится, что историю со смертельным ДТП могут замять

В Новоалтайске 9 ноября сбили 37-летнего Вячеслава Исакова. От полученных травм мужчина скончался на месте. Родственники погибшего опасаются, что дело о ДТП могут «замять». По их словам, водитель, который управлял автомобилем, связан с правоохранительными органами.

Как произошло ДТП

9 ноября около 7 часов утра Вячеслав Исаков возвращался домой. Он шел по улице Промплощадка в Новоалтайске. Недалеко от гостиничного комплекса «Фрегат» Исакова сбил автомобиль Honda CR-V.

В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что в момент ДТП мужчина двигался по краю проезжей части в направлении, попутном движению транспорта. От полученных травм Вячеслав скончался на месте аварии. После ДТП водитель остановился, вскоре к месту происшествия приехали полицейские и медики.

В первые две недели после аварии со стороны правоохранительных органов не было никаких действий. Мы начали проводить свое собственное расследование, обращались к общественности через соцсети, чтобы хоть что-то прояснилось, — утверждает барнаулец Александр Шкурин, брат Вячеслава.

Родственники погибшего уже собрали записи с камер видеонаблюдения с близлежащих зданий и видеорегистраторов автомобилистов, которые проезжали мимо.

Александр говорит, что в том месте, где шел его брат, улица была освещена слабо. Он уверен, что автомобиль ехал без включенных фар ближнего света и водитель попросту не заметил пешехода в темноте. Такой вывод родственник сделал, посмотрев одно из видео.

Там идет ряд фонарей, два из них не работали в месте ДТП. Сейчас все фонари заменили на светодиодные, там светло, как днем. Получается, чтобы исправить ситуацию с освещением, нужно сбить человека, — рассказывает брат погибшего.

Чего опасаются родственники погибшего

Александр Шкурин выяснил, что автомобилем, который сбил его брата, якобы управлял заместитель директора одного из частных охранных предприятий. «Видимо, у него есть связи в сфере правоохранительных органов, и поэтому ход делу не дается», — считает родственник погибшего. По его данным, машина зарегистрирована на ЧОП.

Место ДТП. Снимок предоставил Вячеслав Исаков.

Наша семья столкнулась с полнейшим бездействием со стороны правоохранительных органов по вопросу расследования этого происшествия. Они связались с нами только перед передачей вещей брата. И то их изъяли из морга по нашей инициативе, когда мы акцентировали на этом внимание", — пояснил барнаулец.

Александр Шкурин,

брат погибшего:

Более того, сказали, что никаких камер в районе места ДТП нет. Хотя мы, непрофессионалы, и то нашли эти видео. Полицейские с их возможностями и полномочиями могли сделать это сами. Некоторые записи хранятся до двух недель и будут стерты. А без них вообще будет невозможно что-то доказать.

Александр утверждает, что на кадрах видно: автомобиль ехал без света. По его словам, вероятно, водитель не включил фары, потому что на других улицах работают фонари, и автомобилист не ожидал, что впереди неосвещенный участок. Отметим, ПДД обязывают всех ездить с включенными фарами (или ходовыми огнями в светлое время суток).

Вячеслав Исаков. Фото предоставил Александр Шкурин.

«Может, просто забыл или стечение обстоятельств, в любом случае все это на совести водителя», — говорит он.

Ролик условно разделен на три сцены. Сначала видно, что по дороге идет Вячеслав, его объезжают машины. Следующие кадры перед совершением наезда. За несколько секунд до трагического события в районе места аварии проезжает другой автомобиль с включенными фарами. Это явно заметно на видео.

«А в конце ролика на записи со здания, расположенного в 700 метрах от места ДТП, видно, как водитель, совершивший наезд на пешехода, двигается без включенного света фар», — утверждает Александр.

Официальная версия следствия — несчастный случай, якобы брат либо качнулся, либо шел посреди дороги, либо был в темной одежде и его не заметили. Однако мы считаем, что это не так. Версия в корне противоречит материалам, которые собрали мы. Правоохранители ссылаются на то, что экспертизы еще не закончены, и просят подождать. Но ведь уже прошло больше двух недель, а дело так и не возбуждено", — негодует барнаулец.

Родственники Вячеслава Исакова наняли адвоката и надеются отстоять правду в суде. «Брата не вернуть, но виновных нужно наказать», — говорит Александр Шкурин.

Позиция следствия

В ГУ МВД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что, действительно, уголовное дело по этому эпизоду не возбуждено. В настоящее время проводится доследственная проверка. В ведомстве отметили, что правоохранители всегда настроены объективно вести расследование и неважно, кто находился за рулем в момент ДТП.

В пресс-службе алтайской полиции также сообщили, что проведение различных экспертиз — трудоемкая процедура, которая занимает много времени.