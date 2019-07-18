Братва хотела отбить «вора в законе № 1» у спецназа ФСБ. Подробности задержания Шишкана

Когда оперативники ФСБ и МВД РФ при поддержке спецназа ворвались в особняк «вора в законе», среди его братвы мигом разлетелась весть о нападении на босса.

Как по команде несколько десятков боевиков собрались в условленном месте и отправились на выручку «криминального генерала» на внедорожниках, выстроившихся в целую вереницу, пишет «Росбалт».

Но когда кортеж прибыл к дому Шишкана, бандиты поняли, что дело им придется иметь с ФСБ — и большинство машин предпочли проехать мимо. Только несколько человек на белом Hammer решились попытаться вступить в бой, но их быстро нейтрализовали.

Татуировки

По словам следователя, Шишканов отказался раздеться во время допроса и показать свои татуировки, по которым оперативники могут точно сказать, «вор в законе» он или нет.

«Общак»

После ареста «законника» Олега Шишканова (Шишкан) влиятельные «криминальные генералы» подняли вопрос о переносе своей казны из России — во время мероприятий у Шишканова он не был обнаружен и изъят.

Сейчас поставлен вопрос о том, чтобы перенести сам «общак» в безопасную страну (например — в Турцию). Там же будет находиться и его держатель. Некоторые держатели локальных «общаков» уже в России и не появляются.

Статьи УК

Шишканов заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Шишкан до последнего момента был уверен, что за решеткой не окажется, поэтому не покинул Россию.

По мнению источника агентства в правоохранительных органах, позже ему могут добавить обвинения и в организации похищения депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой.

Так, 16 июля по данному делу был допрошен ряд ключевых свидетелей, в том числе и тех, кто видел Сидорову в день исчезновения. Следователи уже не скрывают, что знают на 100%, что женщина и ее близкие мертвы.

В ближайшее время они рассчитывают найти их останки.