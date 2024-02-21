21 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Бригадира вагоноремонтного завода будут судить за смерть коллеги

Транспортная прокуратура занялась делом бригадира вагоноремонтного предприятия в Алтайском крае.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Как заявляет следствие, бригадир не обеспечил контроль за осуществлением маневровых работ на железнодорожных путях недалеко от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Он покинул место работ, не убедившись в том, что подвижный состав блокировочных устройств закреплен.

В результате один из работников предприятия скончался из-за самопроизвольного движения вагонов. Он находился между ними.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бийский городской суд региона для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, как будут ходить поезда 23 февраля и 8 марта в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость