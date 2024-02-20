Стало известно, как будут ходить поезда 23 февраля и 8 марта в Алтайском крае

23 февраля и 8 марта назначается поезд:

– №6028 сообщением Барнаул – Красный Боец (17:30 — 19:26).

23 февраля и 8 марта отменяют поезда:

– №6018 сообщением Барнаул – Усть-Тальменская (17:30 — 19:17);

– №6021 сообщением Озерки – Барнаул (04:34 — 05:56);

– №6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (18:36 — 20:36);

– №6101 сообщением Депо – Барнаул (07:06 — 07:40);

– №7105 сообщением Заринская – Барнаул (06:48 — 08:25).

Поезд №7013/7014 сообщением Барнаул – Славгород совершит дополнительные рейсы 22 и 24 февраля, по обратному маршруту – 23 и 25 февраля.

Отправление поезда со станции Барнаул в 15:40, прибытие на станцию Славгород в 22:00. В обратном направлении со станции Славгород отправление в 08:00, прибытие на станцию Барнаул в 14:20.

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

С 9 марта расписание указанных поездов пригородного сообщения будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

Ранее о короткой рабочей неделе напомнили россиянам. Работать граждане РФ будут с 19 по 22 февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне отдохнут три дня — с 23 февраля (пятница) по 25 февраля (воскресенье).

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