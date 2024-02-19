О короткой рабочей неделе напомнили россиянам

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне отдохнут три дня — с 23 февраля (пятница) по 25 февраля (воскресенье).
Ранее мы писали о выходных и праздничных днях в 2024 году.
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Работать граждане РФ будут с 19 по 22 февраля, сообщает ТАСС.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне отдохнут три дня — с 23 февраля (пятница) по 25 февраля (воскресенье).
Ранее мы писали о выходных и праздничных днях в 2024 году.
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