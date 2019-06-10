Бриллиантовые руки: ФСБ задеражала похитителей 500 алмазов

«При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей были задержаны с поличным сотрудница компании „Алроса“, которая осуществляла хищение алмазов, посредник, а также отвечавший за сбыт драгоценных камней», — сообщает «Интерфаксу».

У задержанных по местам их проживания изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, пишет bfm.ru.

Также изъята иностранная валюта в сумме более $2 млн, 500 тысяч евро, а также «драгоценная ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе — более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».