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Происшествия

Бриллиантовые руки: ФСБ задеражала похитителей 500 алмазов

ФСБ РФ задержала организованную группу, которая занималась кражей алмазов из АК «Алроса».

Алмаз.
Алмаз.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com.

«При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей были задержаны с поличным сотрудница компании „Алроса“, которая осуществляла хищение алмазов, посредник, а также отвечавший за сбыт драгоценных камней», — сообщает «Интерфаксу».

У задержанных по местам их проживания изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, пишет bfm.ru.

Также изъята иностранная валюта в сумме более $2 млн, 500 тысяч евро, а также «драгоценная ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе — более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».

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