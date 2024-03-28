Британская королевская семья оказалась замешана в педофильском скандале

Несколько потерпевших обвинили музыканта в организации развратных вечеринок. Там женщин накачивали наркотиками и принуждали к интимной связи. Среди них были и несовершеннолетние девушки, указывает Газета.Ru.
Следователи провели обыски в особняках рэпера.
Также следствие установило, что принцы Уильям и Гарри знали P Diddy еще с 2007 года. Гарри и вовсе мог участвовать в его вечеринках. Однако официально эта информация не подтверждена.
Между тем принцу Гарри пригрозили лишением визы США.
Дело в том, что в своих мемуарах принц Гарри рассказал, что употреблял разные запрещенные вещества. Это случилось после смерти в автокатастрофе его матери — Дианы.
И это признание может говорить о том, что принц говорил неправду при получении вида на жительство. Это может стать основанием для выдворения его из США.
Проигрыш и ссылка
В сентябре 2012 года принц Гарри покуролесил в Лас-Вегасе. Он проиграл на бильярде, а поскольку играли "на раздевание", появился голым в общественном месте.
После чего его сослали на четыре месяца на британскую военную базу Кэмп-Бастион, которая находится в афганской провинции Гильменд.
В рядах ВВС Гарри прослужил около 10 лет и имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса.
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