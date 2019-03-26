Британские эксперты нашли на обломках самолета Качиньского следы тротила

Следы взрывчатки найдены на большинстве обломков самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщает Gazeta Polska Codziennie.

На обломках обнаружили следы тротила и других материалов для производства взрывчатых веществ. В настоящее время ожидаются результаты анализа еще из двух лабораторий.

Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory изучили более 200 образцов, переданных польской Нацпрокуратурой.

Параллельно аналогичное исследование проводят эксперты в Италии и Северной Ирландии по запросу властей Польши, которые полагают, что причиной гибели самолета стал взрыв, пишет «Росбалт».

Последний полет Леха Качиньского

Самолет правительственного авиаотряда Польши Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года при заходе на посадку.

Никому из пассажиров и членов экипажа лайнера спастись не удалось.

Польская делегация, в составе которой был президент Польши Лех Качиньский с женой, а также польские политики и общественные деятели, планировали прибыть в Россию для участия в траурных мероприятиях в 70-ю годовщину расстрела польских офицеров в Катыни.

Самолет в условиях плохой видимости потерпел крушение при заходе на посадку возле аэродрома «Северный». В результате авиакатастрофы погибли 96 человек.