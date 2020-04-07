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Происшествия

Британские вандалы поджигают вышки 5G, которые якобы помогают нашествию Covid-19

В Великобритании за последние несколько дней были испорчены 20 вышек сотовой связи.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G, сообщает The Guardian.

Первый случай поджога вышки произошел 2 апреля в Бирмингеме, после этого количество подобных преступлений начало расти.

На большинстве поврежденных вышек устройства для построения сетей 5G еще не были установлены, однако был нанесен ущерб 3G- и 4G-оборудованию.

Несмотря на неоднократные заверения международных наблюдателей за радиацией о безопасности сетей 5G, популярность теории о предполагаемых рисках, связанных с новой технологией, растет. Такая же ситуация складывалась и перед внедрением предыдущих поколений телекоммуникационных сетей, пишет polit.ru.

Группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства MobileUK обратилась с открытым письмом к клиентам с просьбой помочь остановить вандализм.

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