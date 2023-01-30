Бродячие собаки загрызли домашних кроликов на Алтае

По словам хозяев, они увидели «огромных собак», убегающих с территории.
Дочь хозяев поделилась, что верхняя клетка для кроликов находится на уровне ее головы (при росте 165 см).
Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске.
«Инцидент Бийск».
«Разгрызли зубами сетки — на втором фото — вырвали дверь в клетке. Передавили всех животных», — подчеркнула она.
Женщина добавила, что звонили в уполномоченную службу. Но собаки продолжают бегать.
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