Бродячие собаки загрызли домашних кроликов на Алтае

В Бийске бродячие собаки загрызли домашних кроликов на даче, пишет « Инцидент Бийск ».

По словам хозяев, они увидели «огромных собак», убегающих с территории.

Дочь хозяев поделилась, что верхняя клетка для кроликов находится на уровне ее головы (при росте 165 см).

Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске. «Инцидент Бийск».

«Разгрызли зубами сетки — на втором фото — вырвали дверь в клетке. Передавили всех животных», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что звонили в уполномоченную службу. Но собаки продолжают бегать.