30 января
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Происшествия

Бродячие собаки загрызли домашних кроликов на Алтае

В Бийске бродячие собаки загрызли домашних кроликов на даче, пишет «Инцидент Бийск».

Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске.
Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске.
"Инцидент Бийск".

По словам хозяев, они увидели «огромных собак», убегающих с территории.

Дочь хозяев поделилась, что верхняя клетка для кроликов находится на уровне ее головы (при росте 165 см).

Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске.
Бродячие собаки загрызли домашних кроликов в Бийске.
«Инцидент Бийск».

«Разгрызли зубами сетки — на втором фото — вырвали дверь в клетке. Передавили всех животных», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что звонили в уполномоченную службу. Но собаки продолжают бегать.

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