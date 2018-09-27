Броневик горит как спичка. В сети появилось видео о горевшей на Алтае инкассаторской машине

27 сентября в интернете появился ролик, в котором на трассе горит броневик «Сбербанка», пишет «Инцидент Рубцовск». Судя по видео, этот спецавтомобиль, имеющий противопыльную защиту, сделан из весьма горючих материалов.

Напомним, инкассаторская машина загорелась 24 сентября на трассе в Крутихинском районе Алтайского края. Это случилось после ДТП, в котором столкнулись грузовик и бронеавтомобиль «Сбербанка». По словам свидетелей, машина пылала открытым огнем. Инкассаторы сумели выбраться, но оставили в машине либо оружие с боеприпасами, либо только боеприпасы: были слышны характерные хлопки взрывающихся горящих патронов.

Так как двери кабины были заблокированы, водителя инкассаторского авто пришлось вытаскивать с помощью лома. Мужчину госпитализировали.

В Крутихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край , 24 сентября 2018 года. vk.com/incident22

Машина выгорела практически полностью.