Читайте нас в соцсетях
27 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Происшествия
88

Броневик горит как спичка. В сети появилось видео о горевшей на Алтае инкассаторской машине

27 сентября в интернете появился ролик, в котором на трассе горит броневик «Сбербанка», пишет «Инцидент Рубцовск». Судя по видео, этот спецавтомобиль, имеющий противопыльную защиту, сделан из весьма горючих материалов.

В Крутихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
В Крутихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
vk.com/incident22

Напомним, инкассаторская машина загорелась 24 сентября на трассе в Крутихинском районе Алтайского края. Это случилось после ДТП, в котором столкнулись грузовик и бронеавтомобиль «Сбербанка». По словам свидетелей, машина пылала открытым огнем. Инкассаторы сумели выбраться, но оставили в машине либо оружие с боеприпасами, либо только боеприпасы: были слышны характерные хлопки взрывающихся горящих патронов.

Так как двери кабины были заблокированы, водителя инкассаторского авто пришлось вытаскивать с помощью лома. Мужчину госпитализировали.

В Крутихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
В Крутихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
vk.com/incident22

Машина выгорела практически полностью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка