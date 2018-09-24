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В Алтайском крае сгорел инкассаторский броневик, водителя извлекали с помощью лома

24 сентября в Панкрушихинском районе Алтайского края произошло ДТП между грузовиком и машиной инкассаторов с надписью «Сбербанк», пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Автомобиль инкассаторов загорелся.

В Панкрушихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
В Панкрушихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
vk.com/incident22

По данным свидетеля по имени Георгий, инкассаторы успели выбраться из горящего открытым пламенем броневика. Однако, они могли оставить в машине оружие, так как очевидцы слышали характерные для взрывающихся патронов хлопки.

В Панкрушихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
В Панкрушихинском районе сгорел автомобиль инкассаторов. Алтайский край, 24 сентября 2018 года.
vk.com/incident22

Водителю инкассаторов потребовалась помощь: дверь броневика заклинило, ее открывали с помощью лома.

Все люди, попавшие в аварию целы. На место выехал пожарный расчет.

О том, сгорели ли деньги и сколько их было, ничего не известно.

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