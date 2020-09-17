Бросил умирать: водитель сбил косулю на дороге в Барнауле

Представители Минприроды привезли косулю в ветеринарную клинику. У нее зафиксировали два закрытых и два открытых перелома.
Сообщается, что дикому животному провели операцию в срочном порядке, которая длилась четыре часа.
«Собрали, насколько возможно. Сейчас она отошла от наркоза, пищит. Прогноз делаю очень осторожный, так как конечности могут не срастись на фоне стресса. Планируем передать её на Страусиное ранчо, куда попадают все наши пациенты», — рассказал ветврач Артём Кучер.
Также он добавил, что организации известно еще об одной пострадавшей косуле в Фирсово. Но пока нет никакой информации, привезут ее в клинику или нет.