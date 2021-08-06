Буксир «Алтай» тащил атомную подводную лодку после потери хода. Комментарий военного источника

Датские моряки 3 августа рассказали, что это произошло 30 июля, когда «Орел» в сопровождении буксира «Алтай» и эсминца «Вице-адмирал Кулаков» шел из Санкт-Петербурга с Главного военно-морского парада в сторону Кольского полуострова.

Недалеко от острова Сейере подлодка, следовавшая в надводном положении, потеряла ход. По словам датских военных, ее начало сносить течением в сторону острова.

Датчане предложили россиянам помощь, однако они отказались. Предположительно, у «Орла» были проблемы с двигателем, пишет polit.ru.

Сначала подлодку тянул буксир «Алтай», но потом она пошла своим ходом.

В Минобороны РФ ситуацию официально не прокомментировали. Но военный источник ТАСС 5 августа заявил, что информация о потере хода не соответствует действительности. По информации источника, «Орел» в штатном режиме прошел проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Сейчас подлодка выполняет свои плановые задачи, добавил собеседник агентства.