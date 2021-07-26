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Происшествия

Бульдозерист переехал спящего в поле мужчину

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело после смерти 31-летнего мужчины под бульдозером.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Водитель бульдозера ехал через поле, когда ему пришлось объехать площадку с лежащим на земле кабелем.

Через несколько метров по рации водитель получил сообщение, что на колее, по которой он проехал, обнаружено тело мужчины. Установлено, что 31-летний потерпевший ходил на данный участок местности, где собирал металлолом, последние три дня мужчина употреблял спиртное, пишет Тайга.инфо.

Следователи считают, что погибший мог уснуть в траве, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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