Бульдозерист переехал спящего в поле мужчину

Водитель бульдозера ехал через поле, когда ему пришлось объехать площадку с лежащим на земле кабелем.
Через несколько метров по рации водитель получил сообщение, что на колее, по которой он проехал, обнаружено тело мужчины. Установлено, что 31-летний потерпевший ходил на данный участок местности, где собирал металлолом, последние три дня мужчина употреблял спиртное, пишет Тайга.инфо.
Следователи считают, что погибший мог уснуть в траве, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.