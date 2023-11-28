28 ноября
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Происшествия

Бультерьер набросился на хозяйку после замечания

Бультерьер едва не загрыз хозяйку после того, как она сделала ему замечание, пишет Mash в Telegram-канале.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

ЧП случилось в Москве.

Собака пыталась взять еду со стола. Когда хозяйка попыталась отогнать собаку рукой, бультерьер напал на женщину, пишет Lenta.ru.

Собака покусала хозяйке ягодицы, затем вцепилась в палец. Женщине удалось из квартиры, соседи вызвали скорую и отогнали домашнее животное.

Хозяйку собаки госпитализировали.

Ранее бультерьер напал на детей и воспитателя в детсаду. Это случилось в Архангельске.

Помощь пострадавшим оказал фельдшер детского сада.

Хозяйку собаки установили, она заявила, что бультерьер ранее убежал из квартиры. По ее словам, пес привит и раньше «не вел себя агрессивно».

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