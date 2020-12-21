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Происшествия

«Бумер» врезался в печь Емели у Большого Московского цирка

Необычное ДТП произошло в Москве днем 19 декабря — легковой автомобиль врезался в печь на улице Николая Коперника, пишет News.ru. Люди не пострадали, печь цела.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал подробности ДТП иномарки с русской печью около Большого Московского цирка.

В день аварии самоходное устройство, задействованное в спектакле «По щучьему велению», перегоняли от одного входа к другому.

Дрессировщик отметил, что это процедура, которая происходит постоянно: из-за того, что реквизита много, после каждого дня его приходится транспортировать в складские помещения, чтобы освободить помещение под другой реквизит.

Сотрудники цирка, когда узнали, что в ДТП никто не пострадал, развеселились.

«Потом уже начали все ржать здесь, простите за такое слово, но это было действительно так. Все просто ржали. <…> Наверное, ещё абсурднее было бы, если бы печь сам Емеля вел», — цитирует Запашного РЕН ТВ.

Он добавил, что ситуацию удалось решить полюбовно. Девушка на BMW, которая врезалась в печь, уехала с места аварии без претензий. Никаких протоколов составлять не пришлось.

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