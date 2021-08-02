Бункер с подземной частной тюрьмой под Петербургом засыпали по просьбе владельца

Реальным владельцем бункера, где были найдены крюки для подвеса мяса и камеры СМИ называли бывшего сотрудника ФСИН Рената Алимзанова, пишет 47news.

Тюрьму нашли на участке в 44 километрах от Санкт-Петербурга, в Агалатовском поселении. Внутри здания обнаружили подвал с тремя камерами и пунктом охраны, а также подземный крематорий — «печь, по размерам подходящую под человеческое тело», где экспертиза якобы обнаружила некие биологические останки.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области подтвердил наличие так называемого «подземного СИЗО», однако следов пребывания людей там обнаружить не удалось.

«Фонтанка» сообщила, что после выхода публикаций об этой тюрьме подвал оперативно засыпали песком с помощью тяжелой техники. Однако, по сообщениям следствия, сделано это было по просьбе собственника — одного из жителей Санкт-Петербурга. На допросе в качестве свидетеля мужчина рассказал, что никогда раньше не был на данном участке и ничего там не строил, а собственником стал по просьбе своего знакомого. Того, в свою очередь, об этом попросил другой человек, умерший несколько лет назад.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Ленобласти Мария Добрынина подтвердила, что подвал, оборудованный под следственный изолятор, обнаружили при расследовании убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы нашли в автомобиле Mercedes на трассе в Ленинградской области, пишет polit.ru.

По сведениям РЕН ТВ, эта «секретная тюрьма» фигурировала в деле об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии, застреленного в сентябре 2018 года.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился активизировать работу по расследованию убийства и докладывать ему об обстоятельствах, связанных с обнаружением «подземного СИЗО», сообщает официальный сайт СКР.