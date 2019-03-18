Опубликовано фото, как бункеры и самолеты крупнейшей авиабазы США ушли под воду

База считается одной из наиболее важных баз ВВС США. На ней размещены разведывательные и командно-контрольные самолеты — ценные как с точки зрения вложений, так и с точки зрения важности для национальной безопасности. Там размещены командные центры, дорогостоящие летные тренажеры и прочее.

STRATCOM — один из основных стратегических центров контроля ядерных сил Америки. Новый бункер там открыли в январе, пишет mail.ru.

Сейчас вода заливает взлетно-посадочную полосу — многие самолеты оказались не готовы ко взлету. Из 33 самолетов улетело только девять. Подземные бункеры неспособны противостоять водной стихии.

Военные борются с водой с помощью десятков тысяч мешков с песком и других искусственных ограждений. Около 60 сооружений повреждены, 30 полностью затоплены.