Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опубликовано фото, как бункеры и самолеты крупнейшей авиабазы США ушли под воду

База стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) вместе с разведчиками RC-135 и самолетами «судного дня» E-4B затоплена половодьем Миссури.

Самолет "Судного дня" или "Конец света".
Самолет "Судного дня" или "Конец света".
wikipedia.org

База считается одной из наиболее важных баз ВВС США. На ней размещены разведывательные и командно-контрольные самолеты — ценные как с точки зрения вложений, так и с точки зрения важности для национальной безопасности. Там размещены командные центры, дорогостоящие летные тренажеры и прочее.

STRATCOM — один из основных стратегических центров контроля ядерных сил Америки. Новый бункер там открыли в январе, пишет mail.ru.

Сейчас вода заливает взлетно-посадочную полосу — многие самолеты оказались не готовы ко взлету. Из 33 самолетов улетело только девять. Подземные бункеры неспособны противостоять водной стихии.

Военные борются с водой с помощью десятков тысяч мешков с песком и других искусственных ограждений. Около 60 сооружений повреждены, 30 полностью затоплены.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость