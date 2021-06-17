Бутылки по обочине и мародеры: в Бийске перевернулась фура с алкоголем

По одной из версий событий у груженой машины отказали тормоза.
«Фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше», — отмечается в посте сообщества.
По другой версии водитель объезжал велосипедиста и не справился с управлением. После случившегося его увезли в больницу.
Бутылки и кеги со спиртным разметало по обочине. Очевидцы заметили рядом с местом происшествия любителей халявы. Комментаторы паблика не очень церемонились с выбором выражений, назвав любителей легкой наживы мародерами.
Машина стояла на дороге до самого вечера. Ее удалось эвакуировать только утром. Для этого пришлось перекрыть дорогу и привлечь тяжелую технику.