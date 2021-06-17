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Происшествия

Бутылки по обочине и мародеры: в Бийске перевернулась фура с алкоголем

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще ночью 16 июня. Большегруз, перевозивший пиво, врезался в опору моста. На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб. Водитель госпитализирован, сообщил паблик «Инцидент. Барнаул».

В Бийске перевернулась фура с алкоголем.
В Бийске перевернулась фура с алкоголем.
"Инцидент. Барнаул".

По одной из версий событий у груженой машины отказали тормоза.

«Фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше», — отмечается в посте сообщества.

В Бийске перевернулась фура с алкоголем.
В Бийске перевернулась фура с алкоголем.
«Инцидент. Барнаул».

По другой версии водитель объезжал велосипедиста и не справился с управлением. После случившегося его увезли в больницу.

Бутылки и кеги со спиртным разметало по обочине. Очевидцы заметили рядом с местом происшествия любителей халявы. Комментаторы паблика не очень церемонились с выбором выражений, назвав любителей легкой наживы мародерами.

Машина стояла на дороге до самого вечера. Ее удалось эвакуировать только утром. Для этого пришлось перекрыть дорогу и привлечь тяжелую технику.

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