Бутылки по обочине и мародеры: в Бийске перевернулась фура с алкоголем

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще ночью 16 июня. Большегруз, перевозивший пиво, врезался в опору моста. На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб. Водитель госпитализирован, сообщил паблик «Инцидент. Барнаул».

В Бийске перевернулась фура с алкоголем.

По одной из версий событий у груженой машины отказали тормоза.

«Фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше», — отмечается в посте сообщества.

В Бийске перевернулась фура с алкоголем. «Инцидент. Барнаул».

По другой версии водитель объезжал велосипедиста и не справился с управлением. После случившегося его увезли в больницу.

Бутылки и кеги со спиртным разметало по обочине. Очевидцы заметили рядом с местом происшествия любителей халявы. Комментаторы паблика не очень церемонились с выбором выражений, назвав любителей легкой наживы мародерами.

Машина стояла на дороге до самого вечера. Ее удалось эвакуировать только утром. Для этого пришлось перекрыть дорогу и привлечь тяжелую технику.