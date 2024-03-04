4 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Пассажир рейса Томск — Москва бросался в людей яблоками и ударил бортпроводника.

В самолете.
В самолете.
CC0

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, сообщает Mash Siberia.

Правоохранителям сообщили, что на борту находится пьяный пассажир. Предположительно выпил он еще перед рейсом. Во время посадки он разбушевался, начал бросаться в людей яблоками и ударил бортпроводника.

В аэропорту дебошира встретили сотрудники полиции.

На буйного пассажира составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. После проверки на него могут завести уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость