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Происшествия

Буйный россиянин сначала укусил, а потом врезал в глаз инспектору ДПС

На Камчатке местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как укусил сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

26-летний подозреваемый вел себя неадекватно, бегал по проезжей части дороги, и сотрудники ДПС посадили его в свой автомобиль для составления протокола.

«По версии следствия, утром 19 октября подозреваемый, находясь в служебном автомобиле сотрудников ДПС <… причинил телесные повреждения в виде укушенной раны ушной раковины стажеру по должности инспектора ДПС», — говорится в сообщении.

Когда его доставили на станцию скорой помощи для освидетельствования на состояние опьянения, мужчина ударил инспектора в глаз, пишет polit.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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