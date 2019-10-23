Буйный россиянин сначала укусил, а потом врезал в глаз инспектору ДПС

26-летний подозреваемый вел себя неадекватно, бегал по проезжей части дороги, и сотрудники ДПС посадили его в свой автомобиль для составления протокола.
«По версии следствия, утром 19 октября подозреваемый, находясь в служебном автомобиле сотрудников ДПС <… причинил телесные повреждения в виде укушенной раны ушной раковины стажеру по должности инспектора ДПС», — говорится в сообщении.
Когда его доставили на станцию скорой помощи для освидетельствования на состояние опьянения, мужчина ударил инспектора в глаз, пишет polit.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.