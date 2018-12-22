Буйного жителя Алтайского края за приставания к пассажирам сняли с поезда в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе 20 декабря с поезда сняли пьяного жителя Алтайского края и его приятеля, пишет «Уральский меридиан».

25-летний житель Алтайского края и 44-летний житель Республики Удмуртия возвращались домой поездом, который следовал по маршруту «Новый Уренгой — Москва». В дороге приятели решили отметить удачное завершение вахты и выпивали в вагоне.

Вскоре пьяные вахтовики начали громко общаться и приставать к другим пассажирам. После пересечения границы Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа пассажиры не выдержали и пожаловались на активных попутчиков проводнику.

К моменту прибытия поезда сотрудники транспортной полиции уже ждали буйных мужчин на перроне. Вахтовиков вывели их вагона и проводили в отдел линейной полиции на железнодорожном вокзале Сургута.