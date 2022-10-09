9 октября
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Происшествия

Части ракеты-носителя могут упасть на Алтай

Жителей Улаганского и Турочакского районов (Республика Алтай) предупреждают о возможном падении частей ракеты-носителей в их районы. Ее запуск планируют в ближайшие дни. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Спутник, спутник связи, космос.
Спутник, спутник связи, космос.
СС0

Запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом Angosat-2. Он осуществится в 22:00 по местному времени 12 октября с космодрома Байконур.

По информации Роскосмоса, в космос отправится ангольский телекоммуникационный космический аппарат, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входят в Роскосмос).

По этому случаю Управление по делам ГОЧС и ПБ Республики Алтай предупреждает местных жителей о возможном падении частей ракеты-носителя. Обломки могут упасть в Улаганском и Турочакском районах.

Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными. Нельзя выходить за пределы населенного пункта и заходить в леса.

Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просят незамедлительно сообщать в администрации сельских поселений.

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