Части ракеты-носителя могут упасть на Алтай

Запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом Angosat-2. Он осуществится в 22:00 по местному времени 12 октября с космодрома Байконур.
По информации Роскосмоса, в космос отправится ангольский телекоммуникационный космический аппарат, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входят в Роскосмос).
По этому случаю Управление по делам ГОЧС и ПБ Республики Алтай предупреждает местных жителей о возможном падении частей ракеты-носителя. Обломки могут упасть в Улаганском и Турочакском районах.
Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными. Нельзя выходить за пределы населенного пункта и заходить в леса.
Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просят незамедлительно сообщать в администрации сельских поселений.