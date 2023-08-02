Частный гидросамолет упал в Сибири. Находившиеся на борту погибли

На борту находилось два человека. Пилот и пассажир погибли.

ЧП случилось в Красноярском крае 2 августа около 11:00 местного времени при при выполнении взлета с акватории реки Дудинка. Тип воздушного судна не указан.

Пожарные прибыли на место ЧП и потушили гидросамолет.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Республике Алтай произошла авикатастрофа вертолета Ми-8.

Всего на борту машины находилось 16 человек. Четверо погибли сразу. Впоследствии число жертв увеличилось до пяти. Троих вертолетом санавиации доставили в Центр термических поражений в Барнауле.

Вертолет совершал коммерческий рейс.

ЧП случилось возле села Тюнгур 27 июля.