Частный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Что известно о ЧП и сколько человек пострадали

2 Сколько человек пострадали от крушения?

По предварительным данным, в результате крушения у Старобелокурихи пострадали двое: пилот Сергей Журавлев (собственник самолета) и пассажир Антон Нагорный. Оба госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, пишет ТАСС.

«Пострадавшие <…> с тяжелыми сочетанными травмами <…> доставлены в больницу Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены», — сказали изданию в крайздраве.