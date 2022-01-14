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Происшествия

Частный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Что известно о ЧП и сколько человек пострадали

Легкомоторный самолет «Аэропакт А-22» разбился в Алтайском крае 14 января. На месте крушения работает пожарно-спасательный отряд. Почему произошло ЧП и сколько человек пострадали — в материале altapress.ru.

Самолет упал у Старобелокурихи.
Самолет упал у Старобелокурихи.
t.me/mchs_altkray
1 Где разбился легкомоторный самолет?

Частный легкомоторный самолет рухнул на аэродроме села Старобелокуриха, уточнили в краевом ГУ МЧС.

Позже «Интерфаксу» рассказал собеседник: инцидент произошел в 1 км от аэропорта.

2 Сколько человек пострадали от крушения?

По предварительным данным, в результате крушения у Старобелокурихи пострадали двое: пилот Сергей Журавлев (собственник самолета) и пассажир Антон Нагорный. Оба госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, пишет ТАСС.

«Пострадавшие <…> с тяжелыми сочетанными травмами <…> доставлены в больницу Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены», — сказали изданию в крайздраве.

3 Почему у Старобелокурихи упал самолет?

Как сообщил ТАСС осведомленный источник, самолет у Старобелокурихи мог упасть из-за ошибки пилотирования.

Отмечается, что по факту крушения возбудили дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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