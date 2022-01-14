Частный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Что известно о ЧП и сколько человек пострадали

Частный легкомоторный самолет рухнул на аэродроме села Старобелокуриха, уточнили в краевом ГУ МЧС.
Позже «Интерфаксу» рассказал собеседник: инцидент произошел в 1 км от аэропорта.
По предварительным данным, в результате крушения у Старобелокурихи пострадали двое: пилот Сергей Журавлев (собственник самолета) и пассажир Антон Нагорный. Оба госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, пишет ТАСС.
«Пострадавшие <…> с тяжелыми сочетанными травмами <…> доставлены в больницу Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены», — сказали изданию в крайздраве.
Как сообщил ТАСС осведомленный источник, самолет у Старобелокурихи мог упасть из-за ошибки пилотирования.
Отмечается, что по факту крушения возбудили дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).