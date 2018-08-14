Частный вертолет пролетел под мостом в Санкт-Петербурге

Частный вертолет пролетел под мостом автомагистрали в Петербурге во время пенной вечеринки.

На записи видно, как винтокрылая машина пролетает под опорами моста Западного скоростного диаметра, пишет «Фонтанка».

Впоследствии выяснилось, что пилот не имел разрешения на полет. Пролетев под мостом, он преодолел еще несколько десятков километров. Пилот не реагировал на запросы диспетчеров. В итоге вертолет приземлился на площадке в деревне Гостилицы, где пилота задержали.

Транспортная прокуратура начала проверки по факту инцидента, пишет bfm.ru. Проверка соблюдения законов о безопасности полетов начата после размещения информации о вертолете в интернете.

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Легендарный советский летчик Валерий Чкалов пролетел на истребителе под Троицким мостом в Петербурге, за что был посажен на гауптвахту. Позднее, в 1937 году Чкалов совершил первый в мире беспосадочный полет из СССР в США.