Чеченские власти проверят сообщения о насильном вывозе невесты из Москвы

Власти Чечни намерены провести проверку информации о девушке, которую якобы насильно привезли в республику, чтобы выдать замуж, сообщил ТАСС министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Как сообщило ранее РБК, родители насильно увезли из Москвы в Чечню 20-летнюю уроженку ЧР, чтобы выдать замуж.

«Я не знаю подробности этой истории, но это очень похоже на очередной вброс. Не реагировать на это мы не можем, разумеется, эта информация будет проверена, возможно будет дана соответствующая оценка на определенном уровне, но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали, 99,9% — это ложь», — сказал Умаров.

Родственники или знакомые девушки в совет за помощью не обращались, пишет bfm.ru.

«Такие обращения к нам не поступали, но если бы эта история действительно имела место, и к нам обратились бы, то мы занялись бы этой ситуацией», — сказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Скандал

В 2015 году разразился скандал по поводу свадьбы 17-летней чеченской девушки с 57-летним женатым мужчиной <двоеженство в России запрещено>. Однако в Кремле отказались комментировать состоявшуюся в Грозном свадьбу начальника ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Нажуда Гучигова и 17-летней жительницы села Байтарки Луизы Гойлабиевой.

Тогда заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Константин Добрынин призвал уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова немедленно выехать в Чечню и разобраться на месте с ситуацией вокруг несовершеннолетней девушки, которую насильно выдают замуж, сообщали РИА Новости.

«Его прямая обязанность не ждать у моря погоды, а реагировать на сообщения СМИ, выезжать в регион и разбираться на месте, нарушаются ли действительно права несовершеннолетней или нет», — заявил Добрынин.

Тем не менее свадьба состоялась. На праздненство приехал глава Чечни Рамзан Кадыров, который во время праздника станцевал лезгинку.