Человеческие останки и нацистскую литературу нашли у жителя Алтая в подпольной мастерской

Силовики изъяли 15 единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, пистолет ПСМ, два пистолета Макарова, пистолет «Глок», два револьвера, пять стволов для пистолетов, более 2 тыс. боеприпасов, ударно-спусковые механизмы и оборудование для изготовления патронов.
Кроме того, правоохранители обнаружили более 20 единиц холодного оружия с нацистской символикой, нацистская литература, а также человеческие останки, пишут «Новости Горного Алтая».
Сельчанин модернизировал и незаконно изготавливал нарезное огнестрельное оружие из гражданских образцов для их дальнейшей реализации. Его задержали при попытке продать очередную партию.
Возбуждено два уголовных дела по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).