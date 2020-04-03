271 человек контактировал с заболевшими Covid-19 в Алтайском крае

Число «контактников» — 271 человек. За ними установлено медицинское наблюдение. Они находятся на самоизоляции, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина 3 апреля.
Состояние первых трех пациентов оценивается как «легкой степени тяжести». Беспокойства за их жизнь у медиков нет. <Мероприятия по установлению источника инфекции продолжаются — супруги прилетели из Доминиканы в Москву, потом в Барнаул. Один человек заразился Covid-19 после общения с одним из туристов>
С роженицей сложнее — у нее средняя степень тяжести. Однако все необходимые препараты есть. Врачи не видят серьезных рисков.
Между тем в соседнем регионе — Республике Алтай — на 3 апреля случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.
На домашнем карантине после посещения зарубежных стран в Республике Алтай находятся 165 человек, все здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека, в том числе 2 апреля — 38 человек.