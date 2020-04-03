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271 человек контактировал с заболевшими Covid-19 в Алтайском крае

Специалисты Роспотребнадзора установили, сколько человек контактировали с четырьмя заболевшими Covid-19 в Алтайском крае.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

Число «контактников» — 271 человек. За ними установлено медицинское наблюдение. Они находятся на самоизоляции, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина 3 апреля.

Состояние первых трех пациентов оценивается как «легкой степени тяжести». Беспокойства за их жизнь у медиков нет. <Мероприятия по установлению источника инфекции продолжаются — супруги прилетели из Доминиканы в Москву, потом в Барнаул. Один человек заразился Covid-19 после общения с одним из туристов>

С роженицей сложнее — у нее средняя степень тяжести. Однако все необходимые препараты есть. Врачи не видят серьезных рисков.

Между тем в соседнем регионе — Республике Алтай — на 3 апреля случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.

На домашнем карантине после посещения зарубежных стран в Республике Алтай находятся 165 человек, все здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека, в том числе 2 апреля — 38 человек.

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