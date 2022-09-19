50 человек не могут выбраться из Останкинской башни из-за начавшегося урагана

Почти 50 человек застряли в Останкинской башне в Москве. Среди них две группы школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Более 50 посетителей оказались заложниками телевизионной башни в первый день ее открытия после реконструкции.

Почти 30 детей, пришедших на школьную экскурсию на Останкинскую башню, не могут спуститься со смотровой площадки. Из-за начавшегося урагана в Москве лифты перестали работать.

«Малыши лежат на полу, спят и грустно смотрят на посеревшую столицу с высоты птичьего полета», — передает Mash.

В администрации башни объяснили, что лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 м/с. На данный момент ветры в Москве достигли скорости 20 м/с.

Пострадавших нет, людям раздают воду.