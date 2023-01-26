26 января
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Происшествия

Человек погиб из-за сильного снегопада в Японии

Сильный снегопад в Японии привел к гибели одного человека. Об этом сообщают РИА Новости.

Зима. Метель.
Зима. Метель.
CC0

С приходом холодного фронта на Японию обрушились сильные снегопады.

Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в результате плохой погоды погиб как минимум один человек. Есть вероятность, что снегопад привел к гибели еще двух японцев. Кроме того есть пострадавшие.

По данным Lenta.ru, задержаны более 300 рейсов в местных аэропортах и еще более 600 поездов отменены. Некоторые люди застряли в поездах и часами ждали отправки. Другие были вынуждены укрыться в убежище.

Пробки на дорогах были протяженностью до 50 км.

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