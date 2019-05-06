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Происшествия

41 человек погиб при аварийной посадке самолета в Москве

Sukhoi Superjet 100 аварийно приземлился в Шереметьево. Всего на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек, пишет РБК.

Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet 100.
"ИрАэро".

Самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но спустя 28 минут вернулся в аэропорт вылета, где загорелся при посадке.

Из-за сложных метеоусловий воздушное судно удалось посадить только со второго раза. При посадке у самолета сломались стойки и загорелись двигатели. Sukhoi Superjet 100 сгорел наполовину.

Как рассказал пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов, эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90.

Следователи завели уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево — попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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