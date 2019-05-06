41 человек погиб при аварийной посадке самолета в Москве

Самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но спустя 28 минут вернулся в аэропорт вылета, где загорелся при посадке.
Из-за сложных метеоусловий воздушное судно удалось посадить только со второго раза. При посадке у самолета сломались стойки и загорелись двигатели. Sukhoi Superjet 100 сгорел наполовину.
Как рассказал пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов, эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90.
Следователи завели уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц.
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево — попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.