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Происшествия

10 человек погибли и 1,5 тыс. лишились жилья в массовом конфликте в Казахстане

В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Кордайского района на юге Казахстана погибли десять человек и более 1,5 тысячи человек лишились жилья, сообщает «Интерфакс». Еще 40 человек пострадали, среди них есть полицейские.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Как сообщает издание со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, в конфликте изначально принимали участие 70 «агрессивно настроенных жителей». Позже число участников драки увеличилось до 300 человек, они оказывали активное сопротивление полиции с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия.

Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди сообщил, что в результате конфликта 10 человек погибли, 43 человека госпитализированы, в больницах остаются 39 пациентов.

Во время беспорядков были повреждены более 30 домов, 15 торговых объектов и 23 машины. Участники драки совершали поджоги, и более 1,5 тысячи человек лишились жилья. Их временно разместили в детском саду и мечети.

В данный момент по делу о массовых беспорядках задержаны 47 человек, у них изъяли два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве. Создана следственно-оперативная группа.

С вечера 8 февраля в Кордайском районе действует режим ЧС.

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