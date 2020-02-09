10 человек погибли и 1,5 тыс. лишились жилья в массовом конфликте в Казахстане

В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Кордайского района на юге Казахстана погибли десять человек и более 1,5 тысячи человек лишились жилья, сообщает « Интерфакс ». Еще 40 человек пострадали, среди них есть полицейские.

Как сообщает издание со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, в конфликте изначально принимали участие 70 «агрессивно настроенных жителей». Позже число участников драки увеличилось до 300 человек, они оказывали активное сопротивление полиции с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия.

Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди сообщил, что в результате конфликта 10 человек погибли, 43 человека госпитализированы, в больницах остаются 39 пациентов.

Во время беспорядков были повреждены более 30 домов, 15 торговых объектов и 23 машины. Участники драки совершали поджоги, и более 1,5 тысячи человек лишились жилья. Их временно разместили в детском саду и мечети.

В данный момент по делу о массовых беспорядках задержаны 47 человек, у них изъяли два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве. Создана следственно-оперативная группа.

С вечера 8 февраля в Кордайском районе действует режим ЧС.