Человек погиб при взрыве газа, когда хозяйка квартиры включила свет в комнате

Инцидент случился в поселке Кикнур в трехэтажном жилом доме. В результате произошло обрушение перекрытия первого этажа.
«Эвакуировано 16 человек. Проводится разбор завала. К сожалению, погиб один человек», — рассказали в ведомстве.
Всего в доме проживает 21 человек, в том числе шесть детей. Несущие конструкции здания не повреждены.
В случае необходимости, развернут пункт временного размещения жильцов дома.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной могла стать утечка газа.
«По предварительным данным, хозяев в эту ночь дома не было. Хозяйка пришла утром, зашла в квартиру, включила свет и произошел взрыв», — рассказал он.
Дом оцепили: на месте работают сотрудники полиции, обеспечена охрана общественного порядка.
Из областного центра направили следственно-оперативную группу, опрашивают пострадавших, устанавливают причину произошедшего, сообщает региональный СК.
Как уточнили РИА «Новости» в правительстве региона, погиб 60-летний мужчина, еще два человека пострадали — женщина получила ожоги, еще один мужчина не получил серьезных травм.