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Происшествия

Человек погиб при взрыве газа, когда хозяйка квартиры включила свет в комнате

В Кировской области утром 10 июля погиб человек в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает региональное МЧС.

Смертельный хлопок газа в Кировской области.
Смертельный хлопок газа в Кировской области.
43.mchs.gov.ru.

Инцидент случился в поселке Кикнур в трехэтажном жилом доме. В результате произошло обрушение перекрытия первого этажа.

«Эвакуировано 16 человек. Проводится разбор завала. К сожалению, погиб один человек», — рассказали в ведомстве.

Всего в доме проживает 21 человек, в том числе шесть детей. Несущие конструкции здания не повреждены.

В случае необходимости, развернут пункт временного размещения жильцов дома.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной могла стать утечка газа.

«По предварительным данным, хозяев в эту ночь дома не было. Хозяйка пришла утром, зашла в квартиру, включила свет и произошел взрыв», — рассказал он.

Дом оцепили: на месте работают сотрудники полиции, обеспечена охрана общественного порядка.

Из областного центра направили следственно-оперативную группу, опрашивают пострадавших, устанавливают причину произошедшего, сообщает региональный СК.

Как уточнили РИА «Новости» в правительстве региона, погиб 60-летний мужчина, еще два человека пострадали — женщина получила ожоги, еще один мужчина не получил серьезных травм.

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