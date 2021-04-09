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Происшествия

17 человек признали виновными после погрома в алтайском СИЗО

Следователи Республики Алтай закончили дело о массовых беспорядках в следственном изоляторе, которые произошли в 2016 году. Объем материалов уголовного дела составил порядка 30 томов, сообщили в республиканском СК.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

16 человек признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и один прошел также прошел по ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам).

Суд назначил им наказание в виде различных сроков реального лишения свободы — от трех до восьми лет.

Бунт в СИЗО

22 сентября 2016 года утром один из заключенных СИЗО-1 УФСИН России по Республике Алтай начал призывать сокамерников к беспорядкам и уничтожению имущества. Его сразу же поддержали более 23 заключенных из 16-ти камер.

Злоумышленник совместно с пятью сокамерниками расшатал стол и две лавки, вырвал их опоры, вмонтированные в бетонный пол, после чего этой мебелью забаррикадировал входную дверь.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Остальные участники сломали камеры внутреннего видеонаблюдения, перекрикиваясь при этом через оконные проемы друг с другом.

В результате было повреждено и уничтожено имущество учреждения на общую сумму свыше 150 тыс. рублей и дезорганизована деятельность следственного изолятора.

В течение часа сотрудники УФСИН пресекли массовые беспорядки.

Некоторые из осужденных еще в ходе судебного следствия приняли меры к возмещению причиненного ущерба, добавили в республиканской прокуратуре, но вину не признал ни один из них.

Они надеялись, что смогут добиться переквалифицирования дел на ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), по которой предусмотрено более мягкое наказание.

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