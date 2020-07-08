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Происшествия

15 человек спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке

В одной из квартир девятиэтажного жилого дома по ул. Весенняя произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Сильное задымление было на 8−9-м этажах. Пожарные оперативно отреагировали и не дали распространится пламени и дыму на большую площадь, рассказали в ГУ МЧС по краю.

«Единственная сложность — невозможность проехать наиболее кратчайшим путем к зданию. Пришлось искать пути проезда», — отметил помощник начальника караула пятой пожарно-спасательной части Сергей Савельев.

Из опасной зоны вывели 15 человек, в том числе четверых детей.

Около 10 минут потребовалось спасателям для того, чтобы ликвидировать возгорание, и еще около получаса, чтобы полностью устранить последствия.

По оценкам специалистов, предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

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