15 человек спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке

В одной из квартир девятиэтажного жилого дома по ул. Весенняя произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

Сильное задымление было на 8−9-м этажах. Пожарные оперативно отреагировали и не дали распространится пламени и дыму на большую площадь, рассказали в ГУ МЧС по краю.

«Единственная сложность — невозможность проехать наиболее кратчайшим путем к зданию. Пришлось искать пути проезда», — отметил помощник начальника караула пятой пожарно-спасательной части Сергей Савельев.

Из опасной зоны вывели 15 человек, в том числе четверых детей.

Около 10 минут потребовалось спасателям для того, чтобы ликвидировать возгорание, и еще около получаса, чтобы полностью устранить последствия.

По оценкам специалистов, предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.