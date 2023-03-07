15 человек стали жертвами оползней в Индонезии

По крайней мере 15 человек погибли. Еще около 80 пропали без вести.
Сейчас продолжают поисково-спасательные работы, которые осложняют неблагоприятные погодные условия.
Ранее рядом с Курильскими островами произошло землетрясение.
Череда оползней из-за мощных проливных дождей произошла на островах Риау в северной части Индонезии 6 марта, сообщает ТАСС.
По крайней мере 15 человек погибли. Еще около 80 пропали без вести.
Сейчас продолжают поисково-спасательные работы, которые осложняют неблагоприятные погодные условия.
Ранее рядом с Курильскими островами произошло землетрясение.
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