7 марта
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Происшествия

15 человек стали жертвами оползней в Индонезии

Череда оползней из-за мощных проливных дождей произошла на островах Риау в северной части Индонезии 6 марта, сообщает ТАСС.

Оползень.
Оползень.
unsplash.com

По крайней мере 15 человек погибли. Еще около 80 пропали без вести.

Сейчас продолжают поисково-спасательные работы, которые осложняют неблагоприятные погодные условия.

Ранее рядом с Курильскими островами произошло землетрясение.

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