35 человек тушили серьезный ночной пожар в Барнауле

В частном секторе Барнаула ночью 25 мая произошел серьезный пожар. Горели два жилых дома, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в доме по ул. Каменская во втором часу ночи, когда все спали. Когда на место прибыли пожарные, полыхали уже два частных дома.

Жильцы обоих домов смогли самостоятельно выбраться на улицы.

Силами 35 пожарных ЧП удалось быстро ликвидировать. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 300 кв. метров. Из гаража одного из домов эвакуировали моторную лодку и откатили ее на безопасное место.

Погибших и пострадавших нет. По предварительной оценке специалистов, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 59 пожаров, в ликвидации которых участвовали 382 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений и 115 единиц техники, отметили в экстренном ведомстве.