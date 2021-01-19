16 человек умерло в Славгородском доме престарелых

В соцсетях появилась информация о том, что в Славгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов от коронавируса скончалось 10 постояльцев. По официальным данным эта цифра выше, но причиной смерти был не ковид.

Местный предприниматель Яков Гринемаер написал в Facebook, что в доме престарелых от коронавируса умерло 10 человек.

«Вчера я был убит. Убит новостью, что в нашем доме престарелых ушли от ковида старики. Их было десять, непослушных стариков», — сообщил он.

Altapress.ru обратился в краевое минсоцзащиты с просьбой прокомментировать информацию. Чиновники ответили, что за весь 2020 год в учреждении умерло 16 человек (в 2019 году — 8 человек). Из них семерым было 60 лет и больше, другие девять старше 80 лет.

Во всех случаях коронавирусная инфекция не являлась причиной смерти.

При этом не уточняется, болели ли постояльцы коронавирусом или нет.

«Основными причинами смерти пожилых людей стали заболевания, связанные с возрастными изменениями в организме, хронические болезни, в том числе сердечно-сосудистой системы, а также в ряде случаев причиной смерти послужила онкология», — объяснили в министерстве.

Старость. CCO.

Всего в Славгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов постоянно проживает 60 граждан. В основном это люди, возраст которых около 80 лет, и инвалиды, страдающие комплексом заболеваний различного характера. Средний возраст женщин — 79 лет, мужчин — 75 лет.

«Необходимо отметить, что зачастую постояльцами дома-интерната становятся лица без определенного места жительства, отбывшие наказания в местах лишения свободы или граждане, не получающие в домашних условиях должного ухода», — добавили власти.

Работники дома-интерната регулярно проводят необходимые медицинские обследования проживающих и при наличии показаний проводят госпитализацию в ЦРБ.

По актуальным данным из оперштаба, всего в Славгороде с начала пандемии коронавирусом заразились 907 человек, за последние сутки — 6.