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Происшествия

50 человек задержано в Новосибирске после массовой драки со стрельбой

Рядом с Хилокским рынком Новосибирска произошла массовая драка с участием около 200 человек, сообщает «Интерфакс».

ОМОН.
ОМОН.
Настасья Коваленко

В результате задержаны 50 участников потасовки, пять человек госпитализировали, две машины сгорели.

В группах «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск» сообщали о выстрелах. «Инцидент Новосибирск» также добавил, что в ходе конфликта сгорели два автомобиля — Infiniti и «Газель».

Хотя собеседник информагентства сообщил, что участники драки оружие не применяли — предупредительный выстрел сделал только участковый, когда прибыл на место.

По данным интернет-ресурса «НГС» от резиновых пуль пострадали пять человек. Их госпитализировали. Также сайт со ссылкой на очевидцев утверждает, что драка произошла после поджога автомобиля Infiniti.

Драка началась после конфликта двух торговцев, пишет polit.ru.

«Все началось несколько дней назад, когда один из торговцев сдал другому складское помещение. Вроде бы стороны договорились, но арендатор не стал платить. Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился», − цитирует «Тайга.Инфо» своего собеседника, знакомого с ситуацией.

Хилокский рынок Новосибирска считается одним из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири.

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