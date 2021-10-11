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Происшествия

34 человека погибли от суррогатной водки в Оренбуржье

По последним данным, количество умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 34.

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

Пострадавших сейчас насчитывается 67, из них госпитализированы 24 человека. При этом семь находятся в тяжелом состоянии.

Половина погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области умерли до момента оказания им первой медицинской помощи, сообщает ТАСС. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 пораженных пациентов в крови обнаружен метанол.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовой гибели людей, арестованы девять подозреваемых, пишет «Росбалт».

Местные власти призвали пока не покупать в регионе спиртное — не только в подозрительной пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках.

Развернута информационная кампанию об опасности суррогатного алкоголя.

Задействованы автомобили с громкоговорителями, также около 600 человек проводят обходы домов.

Очаги

Отмечается, что медики зафиксировали семь очагов, из которых поступает наибольшее число обращений, пишет bfm.ru. По словам вице-губернатора — министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, «за последние сутки вновь госпитализированные пациенты, в том числе самые тяжелые, поступают только из города Орска».

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