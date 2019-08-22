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Происшествия

Челябинский депутат-единоросс расстрелял жену на глазах у детей

21 августа депутат горсобрания поселка Локомотивный Челябинской области, заведующий терапевтическим отделением местной больницы, член «Единой России» Азат Зарипов застрелил супругу на глазах у детей, сообщает Ura.Ru.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Мужчина убил женщину двумя выстрелами из охотничьего ружья. В этот момент в доме находились трое малолетних детей пары.

«Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с детьми. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ее ревновал», — отмечают знакомые мужчины.

Депутат сам вызвал полицию.

Изначально Зарипов рассказал правоохранителям, что совершил преступление, поскольку застал жену с любовником. Однако впоследствии выяснилось, что в момент трагедии посторонних в доме не было, но убийству предшествовала шумная ссора.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин взял на личный контроль расследование убийства, пишет bfm.ru.

«Я беру расследование под контроль, поскольку это произошло на глазах несовершеннолетних, а не потому, что подозреваемый занимает какие-либо посты или должности», — пояснил прокурор.

Зарипов задержан, до пятницы будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. На время следствия «Единая Россия» приостановила членство Зарипова в партии.

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