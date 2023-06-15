Чем известен Герой России Адам Делимханов, и что с ним произошло в зоне СВО

По информации "Ведомостей", Адам Делимханов участвует в СВО на Украине с весны 2022 года. Он пришел в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат».
Известно, что Делимханов руководил операцией по взятию завода «Азовсталь». В апреле 2022 года он получил звание Героя России.
После перехода под контроль России Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов военнослужащий ушел в отпуск, а затем в сентябре вернулся на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Первыми информацию стал распространять ряд украинских Telegram-каналов. Они писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области.
Информацию подхватили другие Telegram-каналы и стали заявлять, что Делимханов погиб. Однако позже в Думе эту информацию опровергли, добавил телеканал "Звезда".
Затем 14 июня телеканал "Звезда" сообщил, что Делимханова ранили в зоне СВО.
После выхода сообщения, Рамзан Кадыров написал пост в своем Telegram-канале, что не может найти Делимханова - якобы он не выходит на связь.
«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — добавил Кадыров, передает "Фонтанка.ру".
Однако позже Кадыров заявил, что изначально знал о том, что Делимханов жив. Тем не менее он решил вывести украинские СМИ "на чистую воду" и подыграл им.
Информацию о гибели и ранении опроверг Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В качестве доказательства он опубликовал фотографию, на которой он изображен вместе с Делимхановым.
С похожим сообщением выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что Адам Делимханов, находящийся в зоне СВО, жив и здоров.
Депутат Евгений Ревенко сообщил, что Володин в начале пленарного заседания "призвал журналистов быть аккуратней с непроверенной информацией, тем более что подобные фейки сейчас активно штампует украинская сторона", добавляет "Интерфакс".