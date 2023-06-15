Чем известен Герой России Адам Делимханов, и что с ним произошло в зоне СВО

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Кто такой Адам Делимханов?

По информации "Ведомостей", Адам Делимханов участвует в СВО на Украине с весны 2022 года. Он пришел в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат».

Известно, что Делимханов руководил операцией по взятию завода «Азовсталь». В апреле 2022 года он получил звание Героя России.

После перехода под контроль России Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов военнослужащий ушел в отпуск, а затем в сентябре вернулся на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.