Чемодан, вокзал: «воры в законе» срочно покидают Россию

«Воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

«Эмиграция» криминальных авторитетов началась еще до принятия закона.

«Зоны» прилета

В большинство крупных европейских стран (вроде Италии и Испании) им путь заказан — местная полиция не особо рада таким гостям и периодически отлавливает мафиози-выходцев из СССР. А ОАЭ, где, например, обосновался «законник» Надир Салифов (Лоту Гули), многим авторитетам не по карману, пишет «Росбалт».

«Вор в законе» Олег Пирогов (Циркач) перебрался из Подмосковья в Турцию. В этой же стране сейчас находится Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский), которого после освобождения из колонии должны были депортировать, но он сумел остаться в Москве.

«Законники» Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Георгий Калашян (Котик младший) отправились в Израиль. Руслан Гегечкори (Шляпа младший) переехал на Кипр, где сейчас обосновался его клан, руководимый Роландом Гегечкори (Роланд Шляпа) и Мерабом Мзарелуа (Дуяке). Несколько мафиози переместились в Болгарию.

Руководство на удалении

В основном Россию покинули наиболее уязвимые «криминальные генералы», которые могут в любой момент оказаться за решеткой. Бригадами они способны руководить и на удаленном доступе.

Славянское крыло

Все лидеры славянского крыла мафии — Тюрик, Шишкан, Петрик, Аксен, Вася Воскрес — остались в Москве. Они полагают, что здесь им гораздо безопаснее, чем за границей. Тот же Шишкан, ранее большую часть времени проводивший в Италии, уже давно опасается посещать эту страну. И только Миша Лужнецкий продолжает курсировать между Швейцарией и Россией.

Применение закона

Собеседники агентства в МВД честно признались, что пока даже не представляют, как будут применять новый закон на практике.

«Обещали, что после подписания поступят подробные разъяснения, как и в отношении кого использовать данный закон. Вот ждем, пока не поступали», — отметил источник агентства.

Сыщики не особо обрадовались изменениям в законодательстве. Они полагают, что теперь у них сузится простор для оперативной деятельности.

«Такая работа возможна, если „воры в законе“ находятся в России, а не в условной Турции. Сейчас же получится, что сами „воры“ за границей, а их пехота орудует здесь», — заметил собеседник агентства.

ЧМ по футболу

Когда значительная часть «законников» находилась в России, на них можно было оказывать определенное давление. Так, «воров в законе» задействовали, чтобы добиться улучшения криминогенной обстановки во время таких крупных международных мероприятий, как Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу. Так, перед ЧМ-2018 с мафиози проводились профилактические беседы, чтобы они «уняли» борсеточников, а также другие подконтрольные им банды — если бы с гостями мундиаля произошли инциденты, «генералов» ожидали неприятности по правоохранительной линии.

«Воры в законе» в нарушении рекомендаций замечены не были, они вообще предпочли на время ЧМ свернуть свою деятельность.

История вопроса

Звание вора в законе со всеми перечисленными нюансами — изобретение советских лагерей 1930-х годов. В наши дни все специфические традиции, связанные с этим званием, существуют лишь в криминальной среде постсоветских стран. Хотя жить и вести свою деятельность представители постсоветской преступности сейчас могут в любой стране мира.

Президентский закон

Документ вводит наказание для людей в статусе вора в законе (официальная формулировка — «лицо, занимающее высокое положение в преступной иерархии») и за участие в «сходке» («собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ»), пишет «Медуза». Для «криминальных авторитетов», которых осудят за непосредственное руководство преступным сообществом, законопроект предусматривает пожизненное наказание.

За один только статус грозит от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. (ст. 210.1 УК). За участие в воровской сходке — от 12 до 20 лет со штрафом в 1 млн руб.