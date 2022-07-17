Чемпион мира по биатлону и два топ-менеджера погибли в авиакатастрофе на Камчатке. Пилотом был спортсмен

Крушение произошло днем 16 июля. На поиски отправился вертолет Ми-8 с личным составом поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Обгоревшие обломки вертолета были найдены утром 17 июля в 13 километрах от вулкана Узон.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале, сообщает «Газета.ру».
По сообщению СМИ, спасатели обнаружили истерзанные останки тел — до погибших добрались медведи.
Вертолет Robinson принадлежал частной компании «Взлет», которой управлял Владимир Малиновский, отец биатлониста.
Игорь Малиновский отучился в Омском летно-техническом колледже и прошел переподготовку во Владивостоке, был дипломированным пилотом и имел летную лицензию.