Чемпион России по пауэрлифтингу погиб в пьяной драке с молодым спортсменом из Сибири

В Иркутской области молодого человека обвиняют в убийстве инвалида, однако сам он не помнит произошедшего, сообщает региональный СК и местные СМИ.

20-летнего жителя Ангарска обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

«24 мая обвиняемый, находясь вблизи СНТ „Расцвет“, жестоко избил 59-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Погибший — мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер организации «Инватурспорт».

Молодого человека задержали по горячим следам. Его хотели заключить под стражу, однако суд не удовлетворил ходатайство и избрал домашний арест. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточняет «КП-Иркутск», погиб мастер спорта по классическому жиму штанги 59-летний Сергей Позыненко. Спортсмену сломали грудину и разбили голову, а лицо «превратилось в одну большую гематому».

В ту ночь мужчина отдыхал с друзьями. Между его товарищем и неким молодым человеком, которого они встретили на улице, произошел конфликт. После камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Позыненко и тот самый парень, шатаясь, идут в сторону садоводства.

«Задержанный пока говорит, что ничего не помнит. Кстати он и погибший были пьяными. Как молодому человеку удалось забить взрослого крупного мужчину? Да он и сам не маленький и тоже спортсмен. На любительском уровне занимался греко-римской борьбой», — отмечает издание.

Позыненко был инвалидом 2 группы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Бронзовый призер чемпионата России среди инвалидов с ПОДА по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа (Ханты-Мансийск, 2011 г.), абсолютный чемпион России среди ветеранов старше 50 лет и рекордсмен в весовой категории до 83 кг, победитель Кубка мира (Новосибирск, 2013 г.), многократный чемпион России среди ветеранов по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.