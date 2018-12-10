Чемпионка России по панкратиону погибла в ванной из-за телефона

Чемпионка России по панкратиону 15-летняя Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон, сообщает РИА Новости. Гаджет находился на зарядке.

«Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — рассказал глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

Девушка погибла у себя дома — в Братске Иркутской области. Инцидент произошел 8 декабря, когда проходил турнир по этому виду боевых искусств. Сообщение о гибели спортсменки появились 9 декабря, но ее имя и вид спорта не уточнялись, пишет argumenti.ru.