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Чемпионка России по панкратиону погибла в ванной из-за телефона

Чемпионка России по панкратиону 15-летняя Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон, сообщает РИА Новости. Гаджет находился на зарядке.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — рассказал глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

Девушка погибла у себя дома — в Братске Иркутской области. Инцидент произошел 8 декабря, когда проходил турнир по этому виду боевых искусств. Сообщение о гибели спортсменки появились 9 декабря, но ее имя и вид спорта не уточнялись, пишет argumenti.ru.

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